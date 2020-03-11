Агентство Мовенс

Организация выездных мероприятий
Агентство делового туризма Мовенс занимается организацией деловых мероприятий по всему миру и делает это уже с 2005 года. В нашем арсенале услуг вы найдете все необходимое, чтобы осуществить задуманное на высшем уровне. А широкая агентская сеть по всему миру дает нам уникальные условия, которые мы успешно применяем, делая вашу деловую поездку максимально продуктивной и комфортной.
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проектов с 2005 г.
Агентства Мовенс
Полезная информация
Мы стараемся каждый день информировать вас о новостях в туристической отрасли России и за ее пределами, чтобы вы всегда оставались в курсе всех событий и были подготовлены перед вашим путешествием или командировкой.
22.10.2020
Поезд с системой изменения ширины колеи
Приятная новость пришла вчера из Китая! Там сошел с конвейера поезд с изменяемой шириной колеи, что говорит о том, что возможно в скором будущем на российских железных дорогах появятся скоростные поезда по многим направлениям. "Чанчунь, 21 октября /Синьх...
02.10.2020
РЖД показали новый плацкартный вагон
Сегодня компания Российские Железные Дороги показали россиянам свои новые вагоны! "РЖД показали прототип нового плацкартного вагона для российских поездов. Фотографии РБК предоставили в пресс-службе дочернего предприятия РЖД «Федеральной пассажирской ком...
23.09.2020
Возобновлении прямых рейсов из Москвы в Нур-Султан
Прямые рейсы «Эйр Астаны» из Москвы (Домодедово) в Нур-Султан возобновляются с 26 сентября 2020 г., и будут затем выполняться один раз в неделю по средам. В ближайшее время рейсы будут заложены авиакомпанией в систему Амадеус. Въезд в Казахстан на прям...
20.08.2020
Перечень стран, с которыми будет открыто жд сообщение, еще не утвердили.
В Министерстве транспорта Российской Федерации еще не утвердили перечень стран, с которыми будет открыто железнодорожное сообщение, о чем в интервью агентству ТАСС сообщил заместитель министра транспорта Владимир Токарев. "МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Опер...
25.03.2020
Список вывозных рейсов для россиян их других стран
МИД Российской Федерации опубликовал на своей странице в FaceBook список стран и рейсы, которыми будут вывозиться российские граждане. Рекомендуем и вам ознакомиться с ним сообщить тем, кто сейчас попал в нелегкую ситуацию за рубежом и не знает как выб...
11.03.2020
Резкое подорожание цен на авиабилеты?
Скорей всего именно это и произойдет в ближайшем будущем. Успокаивает только одно, что это в целом произойдет во всех странах мира. "Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) продлила действие курса валют предыдущей недели до 11 марта 2020 г. и...