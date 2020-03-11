Агентство Мовенс

Агентство делового туризма Мовенс специализируется на выездных мероприятиях для коммерческих, общественных и учебных организаций. Мы оформляем групповые билеты, фрахтуем чартеры, арендуем автотранспорт, размещаем в гостиницах и много другое, что связано с групповым туризмом. За период с 2005 года наша команда успешно реализовала более 2500 выездных мероприятий с участием от 10 до 1000 человек и организовала транспортировку более 100000 пассажиров. На сегодня нас выбрало более 800 организаций и индивидуальных предпринимателей России.