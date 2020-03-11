Агентство Мовенс

Агентство делового туризма Мовенс специализируется на выездных мероприятиях для коммерческих, общественных и учебных организаций. Мы оформляем групповые билеты, фрахтуем чартеры, арендуем автотранспорт, размещаем в гостиницах и много другое, что связано с групповым туризмом. За период с 2005 года наша команда успешно реализовала более 2500 выездных мероприятий с участием от 10 до 1000 человек и организовала транспортировку более 100000 пассажиров. На сегодня нас выбрало более 800 организаций и индивидуальных предпринимателей России.

Деловые мероприятия

Если перед вами стоит задача по организации выездного мероприятия для сотрудников, партнеров или клиентов компании, то самый верным решением будет делегировать ее специалистам агентства Мовенс. Мы подготовим и реализуем все, что необходимо в деловых, культурно-массовых, спортивных и других выездных мероприятиях. А широкая агентская сеть по России и странам ближнего зарубежья позволяет нам предлагать вам лучшие предложения на рынке услуг и существенно экономить ваше время и ресурс.
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Организация выездных мероприятий

Агентство делового туризма Мовенс занимается организацией деловых мероприятий по всему миру и делает это уже с 2005 года. В нашем арсенале услуг вы найдете все необходимое, чтобы осуществить задуманное на высшем уровне. А широкая агентская сеть по всему миру дает нам уникальные условия, которые мы успешно применяем, делая вашу деловую поездку максимально продуктивной и комфортной.

2500+
проектов с 2005 г.

Фрахтование чартеров

Мы можем взять на себя все вопросы фрахтованию транспортных средств для организации чартерных рейсов самолетов, вертолетов, поездов, теплоходов и автобусов. Специалисты агентства Мовенс исходя из ваших задач проанализируют возможные варианты и предложат вам оптимальное транспортное средство, которое в полной мере сможет вам реализовать задачу перевозку людей или грузов, а стоимость организации чартерного рейса уложится в рамки вашего бюджета.
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Список

Авиакомпаний

Если вас интересуют авиакомпании, которые вы рассматриваете для группового перелёта, то мы рекомендуем ознакомиться со списком доверенных авиаперевозчиков, с которым мы сотрудничаем.
Российские
Иностранные

Пассажирские билеты

Наша агентство специализируется на покупке билетов для групп пассажиров численность более 10 человек, как для коммерческих организаций, так и для организаторов туристических групп. При необходимости мы делаем это и для индивидуальных перевозок, но только для компаний с долгосрочными контрактами с нашим агентством.
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Авиасообщение

Билеты на самолёт

Бронирование, заказ и покупка авиабилетов на рейсы российских и иностранных авиакомпаний, а так же выкуп блока мест в самолёте для группы.
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Железнодорожное сообщение

Билеты на поезд

Онлайн оформление железнодорожных билетов на поезда дальнего следования, а так же организация групповой перевозки пассажиров школьного возраста. 

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Дорожное сообщение

Билеты на автобус

Оформление билетов на рейсовые автобусы по России и странам ближнего зарубежья, а так  же аренда туристического автобуса для групп пассажиров.
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Пассажирский автотранспорт

Для организации пассажирских перевозок автотранспортов в различных регионах России и за рубежом агентство Мовенс предлагает аренду легковых автомобилей, минивэнов, микроавтобусов и туристических автобусов с водителем для экскурсионных и туристических поездок, а также для организации трансферов и прочих групповых поездок. Наличие большого автопарка в нашей партнерской сети позволит подать вам автобус в любом регионе в кратчайшие сроки.
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до 3 человек

Легковой автомобиль

Арендуйте легковой автомобиль с водителем для поездок по городу, но не более чем для 3 пассажиров.

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до 8 человек

Минивэн

Аренда минивэна с водителем для группы пассажиров, но не более чем 8 человек в одну машину.

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до 20 человек

Микроавтобус

Аренда микроавтобуса с водителем для участников делового мероприятия не более 18 человек.

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до 70 человек

Туристический автобус

Арендуйте туристический автобус для группы пассажиров, но не более чем 70 человек в автобус.

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Организация питания

Организация питания на выездных мероприятиях, во время путешествий или командировок, в поезде для больших детских групп в соответствии с требованиями санитарного врача, на семинарах и деловых встречах и везде, где это будет необходимо.
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Для детей

Питание в поездах РЖД

Горячее питание для организованных детских групп в поездах дальнего следования в вагонах-ресторанах.
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Для мероприятий

Кейтеринг

Организация питания на мероприятиях, где вы можете выбрать все кухни мира и сделать ваше событие незабываемым.

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Для путешествий

Сухие пайки

Закажите не сублимированное питание для путешествий с возможность разогреть его в любых условиях.

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Размещение в гостиницах

Мы поможем вам найти лучшее место для проживания во время командировки или выездного мероприятия. Мы в кратчайшие сроки можем расселить большую группу гостей как в гостинице, так и в домах отдыха, санаториях и других местах для проживания.
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Для мероприятий

Лофты и залы

Аренда гостиничных комплексов с залами и ресторанами для проведения крупных выездных  мероприятий.

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Для командировок

Номера в гостиницах

Бронирование гостиничных номеров на время командировки одного или нескольких сотрудников.

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Для отдыха

Организация проживания

Организация проживания во время путешествий по миру для одного или группы человек.

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Агентства Мовенс

Полезная информация

Мы стараемся каждый день информировать вас о новостях в туристической отрасли России и за ее пределами, чтобы вы всегда оставались в курсе всех событий и были подготовлены перед вашим путешествием или командировкой.

22.10.2020

Поезд с системой изменения ширины колеи

Приятная новость пришла вчера из Китая! Там сошел с конвейера поезд с изменяемой шириной колеи, что говорит о том, что возможно в скором будущем на российских железных дорогах появятся скоростные поезда по многим направлениям. "Чанчунь, 21 октября /Синьх...

02.10.2020

РЖД показали новый плацкартный вагон

Сегодня компания Российские Железные Дороги показали россиянам свои новые вагоны! "РЖД показали прототип нового плацкартного вагона для российских поездов. Фотографии РБК предоставили в пресс-службе дочернего предприятия РЖД «Федеральной пассажирской ком...

23.09.2020

Возобновлении прямых рейсов из Москвы в Нур-Султан

Прямые рейсы «Эйр Астаны» из Москвы (Домодедово) в Нур-Султан возобновляются с 26 сентября 2020 г., и будут затем выполняться один раз в неделю по средам. В ближайшее время рейсы будут заложены авиакомпанией в систему Амадеус. Въезд в Казахстан на прям...

20.08.2020

Перечень стран, с которыми будет открыто жд сообщение, еще не утвердили.

В Министерстве транспорта Российской Федерации еще не утвердили перечень стран, с которыми будет открыто железнодорожное сообщение, о чем в интервью агентству ТАСС сообщил заместитель министра транспорта Владимир Токарев. "МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Опер...

25.03.2020

Список вывозных рейсов для россиян их других стран

МИД Российской Федерации опубликовал на своей странице в FaceBook список стран и рейсы, которыми будут вывозиться российские граждане. Рекомендуем и вам ознакомиться с ним сообщить тем, кто сейчас попал в нелегкую ситуацию за рубежом и не знает как выб...

11.03.2020

Резкое подорожание цен на авиабилеты?

Скорей всего именно это и произойдет в ближайшем будущем. Успокаивает только одно, что это в целом произойдет во всех странах мира. "Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) продлила действие курса валют предыдущей недели до 11 марта 2020 г. и...

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