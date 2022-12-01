Групповые авиабилеты 

Заказ групповых авиабилетов
Перевозка организованных групп пассажиров самолетами является основной составляющей логистических схем туристических операторов. Агентство Мовенс занимает весомую позицию на рынке заказа и оформления авиабилетов для групп пассажиров и бронирования групповых авиаперевозок благодаря наработанным контактам с лидирующими мировыми авиаперевозчиками. Специалисты агентства Мовенс помогут вам организовать авиаперелет коллектива взяв на себя такие вопросы как заказ групповых авиабилетов, подготовка пакета документов для перевозчиков, ведение переговоров с авиакомпанией, анализ предложений для того, чтобы выбрать авиакомпанию, у которой будет оптимальное ценовое предложение по перевозке группы пассажиров самолетами. Зная тонкости и нюансы рынка авиаперевозок, мы поможем вам без лишних затрат времени оформить билеты на самолет для организованного коллектива.
Групповой авиаперевозкой считается перелет пассажиров количеством более 10 человек на одном или более отрезках маршрута, для которых необходимо бронирование блока мест и которые могут пользоваться одним тарифом для всей группы. При бронировании авиабилетов для групп пассажиров авиакомпании применяют особые условия расчета групповых тарифов. По запросу агентства коммерческий отдел авиакомпании рассчитывает стоимость группового авиаперелета. Групповой тариф на авиабилеты дороже чем тарифы, по которым можно купить билеты на 2-3 человека. Эконом класс разбит на 18 подклассов в каждом из которых находится по 5-7 мест. Соответственно если вы купили 5 билетов как индивидуальные пассажиры, то следующие 5 авиабилетов будут по более дорогому тарифу. При расчете стоимости группового авиабилета перевозчик рассчитывает среднее арифметическое из тарифов, находящихся в свободной продаже, и предоставляет ценовое предложение по авиаперевозке туристической группы.
Групповое бронирование авиабилетов на регулярные рейсы большинства крупных авиакомпаний открывается за 360 дней до вылета воздушного судна. Чем больше времени до вылета воздушного судна, тем дешевле будет стоимость групповых авиабилетов. Раннее планирование выездных мероприятий позволит организатору сэкономить деньги на групповой авиаперевозке. В случае если вы запланировали заранее приобрести определённое количество мест на рейсе, а список пассажиров у вас будет сформирован ближе к вылету воздушного судна, авиакомпании предлагают выкупить блок мест для групповой авиа перевозки, оплатить этот блок и список пассажиров для оформления электронных авиабилетов подать за 10 суток до вылета воздушного судна. Такой способ купить групповые авиабилеты называется блочной перевозкой. При подаче заявки на групповую авиаперевозку обязательным условием является указание количества человек в каждой тарифной категории т.е. количество взрослых и детей в группе. Возраст пассажира рассчитывается на момент группового авиаперелета.
Авиабилет для младенца (от 0 до 2 лет)
Если ребенку от 0 до 2 лет на момент перелета, он считается младенцем. Авиабилет для младенца покупается как без предоставления места, так и резервированием кресла для ребенка. Если производится резервирование кресла для ребенка, то билет приобретается по тарифу детский.
Детский авиабилет (от 2 до 12 лет)
Если ребенку от 2 до 12 лет, он считается ребенком и для него оформляется детский авиабилет. Размер скидки для пассажиров данной категории рассчитывается каждой авиакомпанией по-разному. Так же по детскому тарифу покупаются билеты для младенцев с предоставлением отдельного места.
Авиабилет для взрослого (от 12 лет)
Полный тариф применим к категориям пассажиров, которым на момент перелета исполнилось 12 лет. Полный тариф (авиабилет для взрослого) является базовым и от него рассчитываются скидки для льготных категорий путешественников такие как школьники и дети.
Групповые билеты на самолет или блок мест на рейсе
Заказывая групповые билеты на самолет или резервируя блок мест на авиарейсе, руководители коллективов должны рассчитать количество совершеннолетних лиц, которые будут сопровождать в полете несовершеннолетних путешественников. При бронировании группового перелета единым блоком мест один взрослый пассажир может в самолете сопровождать группу детей количеством до 15 человек. В то же время при самостоятельной покупке авиабилетов без обращения в групповой отдел перевозчика есть ограничения на сопровождение несовершеннолетних. В этом случае одному взрослому пассажиру можно сопровождать только трех детей возраст которых не достиг 12 лет.
При получении заявки на авиаперелет коллектива коммерческий отдел авиакомпании рассчитывает стоимость группового авиабилета в течении 3-5 рабочих дней с момента подачи заявки. Поэтому нужно запастись терпением. Если вам не рассчитали стоимость перелета в течении часа после подачи заявки не нужно думать, что вас игнорируют или что про вас забыли. Стоимость специального группового тарифа на авиабилеты зависит от многих факторов, таких как количество свободных мест на рейсе, спрос на авиабилеты, количество оплаченных и неоплаченных броней на запрошенный рейс. Согласование этих деталей может занять несколько дней.
Особенно сложно авиакомпаниям рассчитать групповой тариф, когда организаторы мероприятий хотят купить авиабилеты на группу обращаясь одновременно в несколько агентств. От агентств авиаперевозчику поступает одновременно несколько идентичных заявок на групповую авиаперевозку на один и тот же рейс. Авиакомпания обрабатывает заявки по мере их поступления и первому агентству выдаст тариф исходя из того что весь рейс свободен, второму агентству что на рейсе осталось всего 50 мест и расчет тарифа будет произведен исходя из имеющегося остатка, а третьему агентству дадут ответ, что на текущий момент нет технической возможности посадить группу на рейс, так как резерв мест для первых двух агентств на момент запроса третьего агентства еще не аннулирован. Резервирование авиабилетов для группы пассажиров на долгий срок без оплаты невозможно. Как правило, когда коммерческий отдел авиакомпании дает ценовое предложение по групповой авиаперевозке в нем указывается срок действия этого предложения. Срок действия ценового предложения на авиаперелет группы составляет от 1 до 3 дней, на это время места изымаются из продажи. По истечении срока действия предложения бронь авиабилетов аннулируется. После аннуляции бронирования стоимость авиабилетов для группы необходимо актуализировать (запрашивать заново). При новом запросе групповой тариф будет рассчитываться заново исходя из количества свободных мест на рейсе и действующих тарифов.
Если вас устроило ценовое предложение авиакомпании по стоимости группового билета, в течении срока действия коммерческого предложения необходимо оплатить стоимость авиаперевозки. Многие авиакомпании разбивают платеж на 2 части. Первая часть оплаты за авиаперевозку группы — это невозвратный блокируемый платеж (в случае если вы передумаете совершать групповой авиаперелет и откажитесь от бронирования, авиакомпания вам эти деньги не вернет). Эта часть денежных средств должна быть оплачена в течении 2 дней с момента подтверждения авиакомпанией резервирования блока мест. Вторая часть денежных средств — это основной платеж за перевозку группы. Крайний срок этого платежа назначается авиакомпанией перевозчиком. Перед оплатой необходимо запросить в авиакомпании актуализацию итоговой стоимости групповой авиаперевозки. Окончательная стоимость группового авиабилета в рублях определяется на момент полной оплаты так как при бронировании авиакомпания может зафиксировать часть такс в валюте, и окончательная стоимость будет привязана к курсу валюты на день оплаты. После оплаты перевозчику полной стоимости перелета группы авиакомпания готова принять список пассажиров для групповой авиаперевозки. Списки пассажиров для группового бронирования авиабилетов необходимо подать не менее чем за 10 суток до вылета воздушного судна. По спискам авиакомпания выпускает бланки электронных авиабилетов с персональными данными пассажиров, которые выдаются на руки путешественникам или руководителю группы.
Что включено в стоимость группового авиабилета
Выбирая перевозчика рейсами которого, вы хотите осуществить авиаперевозку, кроме стоимости группового авиабилета, стоит обратить внимание на услуги, которые включены в тариф и действия которые можно произвести после оформления билетов для группы.
Багаж в групповом тарифе
Услуга перевозки багажа у большинства авиаперевозчиков в групповой тариф включена и отказаться от нее нельзя при оформлении группового авиабилета, но есть перевозчики, которые для снижения стоимости авиабилетов для группы предлагают групповой тариф в стоимость которого включен провоз ручной клади весом 5 килограмм. Провоз багажа является в этом случае оформляется как дополнительная услуга и оплачивается каждым пассажиров самостоятельно при регистрации на рейс.
Возврат групповых авиабилетов
Условия возврата групповых авиабилетов у разных перевозчиков могут отличаться. У большинства авиаперевозчиков групповой тариф является невозвратным. То есть после покупки групповых авиабилетов у вас нет возможности отменить полет и получить назад часть денег за удержанием неустойки. Условия возврата необходимо уточнять перед приобретением групповой авиаперевозки
Замена пассажира в групповых авиабилетах
Замена пассажира в групповых авиабилетах после оформления бланков билетов возможна по условиям группового тарифа многих авиакомпаний, но перевозчик имеет право брать плату за замену пассажира. Часто бывает, что за несколько дней до полета состав группы неожиданно меняется и необходимо внести коррективы в групповые авиабилеты. При групповой брони авиабилетов необходимо уточнять возможна ли замена пассажиров после оформления групповых авиабилетов.
Заказать групповые авиабилеты
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Немного полезной информации, перед тем как планировать групповую авиаперевозку:
- Заявку лучше подавать более чем за 180 дней до времени планируемого вылета рейса;
- Вам необходимо собрать данные пассажиров и руководителя группы для оформления групповых авиабилетов;
- Вы существенно ускорите процесс оформления индивидуальных билетов для группы пассажиров, если внесете данные в бланк списка пассажиров.
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