Групповые авиабилеты 

Групповые билеты на самолет или блок мест на рейсе

Заказывая групповые билеты на самолет или резервируя блок мест на авиарейсе, руководители коллективов должны рассчитать количество совершеннолетних лиц, которые будут сопровождать в полете несовершеннолетних путешественников. При бронировании группового перелета единым блоком мест один взрослый пассажир может в самолете сопровождать группу детей количеством до 15 человек. В то же время при самостоятельной покупке авиабилетов без обращения в групповой отдел перевозчика есть ограничения на сопровождение несовершеннолетних. В этом случае одному взрослому пассажиру можно сопровождать только трех детей возраст которых не достиг 12 лет.

При получении заявки на авиаперелет коллектива коммерческий отдел авиакомпании рассчитывает стоимость группового авиабилета в течении 3-5 рабочих дней с момента подачи заявки. Поэтому нужно запастись терпением. Если вам не рассчитали стоимость перелета в течении часа после подачи заявки не нужно думать, что вас игнорируют или что про вас забыли. Стоимость специального группового тарифа на авиабилеты зависит от многих факторов, таких как количество свободных мест на рейсе, спрос на авиабилеты, количество оплаченных и неоплаченных броней на запрошенный рейс. Согласование этих деталей может занять несколько дней.

Особенно сложно авиакомпаниям рассчитать групповой тариф, когда организаторы мероприятий хотят купить авиабилеты на группу обращаясь одновременно в несколько агентств. От агентств авиаперевозчику поступает одновременно несколько идентичных заявок на групповую авиаперевозку на один и тот же рейс. Авиакомпания обрабатывает заявки по мере их поступления и первому агентству выдаст тариф исходя из того что весь рейс свободен, второму агентству что на рейсе осталось всего 50 мест и расчет тарифа будет произведен исходя из имеющегося остатка, а третьему агентству дадут ответ, что на текущий момент нет технической возможности посадить группу на рейс, так как резерв мест для первых двух агентств на момент запроса третьего агентства еще не аннулирован. Резервирование авиабилетов для группы пассажиров на долгий срок без оплаты невозможно. Как правило, когда коммерческий отдел авиакомпании дает ценовое предложение по групповой авиаперевозке в нем указывается срок действия этого предложения. Срок действия ценового предложения на авиаперелет группы составляет от 1 до 3 дней, на это время места изымаются из продажи. По истечении срока действия предложения бронь авиабилетов аннулируется. После аннуляции бронирования стоимость авиабилетов для группы необходимо актуализировать (запрашивать заново). При новом запросе групповой тариф будет рассчитываться заново исходя из количества свободных мест на рейсе и действующих тарифов.

Если вас устроило ценовое предложение авиакомпании по стоимости группового билета, в течении срока действия коммерческого предложения необходимо оплатить стоимость авиаперевозки. Многие авиакомпании разбивают платеж на 2 части. Первая часть оплаты за авиаперевозку группы — это невозвратный блокируемый платеж (в случае если вы передумаете совершать групповой авиаперелет и откажитесь от бронирования, авиакомпания вам эти деньги не вернет). Эта часть денежных средств должна быть оплачена в течении 2 дней с момента подтверждения авиакомпанией резервирования блока мест. Вторая часть денежных средств — это основной платеж за перевозку группы. Крайний срок этого платежа назначается авиакомпанией перевозчиком. Перед оплатой необходимо запросить в авиакомпании актуализацию итоговой стоимости групповой авиаперевозки. Окончательная стоимость группового авиабилета в рублях определяется на момент полной оплаты так как при бронировании авиакомпания может зафиксировать часть такс в валюте, и окончательная стоимость будет привязана к курсу валюты на день оплаты. После оплаты перевозчику полной стоимости перелета группы авиакомпания готова принять список пассажиров для групповой авиаперевозки. Списки пассажиров для группового бронирования авиабилетов необходимо подать не менее чем за 10 суток до вылета воздушного судна. По спискам авиакомпания выпускает бланки электронных авиабилетов с персональными данными пассажиров, которые выдаются на руки путешественникам или руководителю группы.

